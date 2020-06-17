Москва, , 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее письмо, направленное правительству РФ и Госдуме.

По словам председателя комитета Ирины Волынец, граждане, которые в одиночку воспитывают детей, остаются незащищенной социальной группой, особенно в условиях непростой экономической ситуации из-за коронавируса.

НРК предложил ввести пособие из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. Предлагаемая выплата не отменяет все действующие льготы и пособия для родителей-одиночек, уточнила Волынец.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня началось перечисление единовременных выплат по 10 тыс. рублей на детей, которым в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от трех до 16 лет. Для получения выплат родителям достаточно подать заявление на сайте «Госуслуги» до 1 октября. Мера введена президентом России Владимиром Путиным для поддержки семей с детьми на фоне кризиса из-за коронавируса.

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