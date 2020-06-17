Москва, , 11:26 — REGNUM «Единая Россия» предложила компенсировать учителям оплату за интернет для дистанционного обучения, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

«Предлагаем расширить акцию «Помоги учиться дома» и решить вопрос с компенсацией оплаты за интернет для учителей», — заявила депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия») в ходе онлайн-совещании с первым заместителем министра просвещения РФ Дмитрием Глушко и регионами.

Она обратила на то, что такая практика существует в ряде субъектов РФ, в частности, в Чувашии, действуют льготные тарифы для учителей.