Томск, , 11:26 — REGNUM Дежурную группу в детском саду №104 Томска закрыли на карантин из-за заражения коронавирусом одного из воспитанников, четыре сотрудника и девять детей отправлены на 14 дней домой.

«В июне COVID-19 был выявлен у одного из воспитанников детских садов. У ребёнка симптомов заболевания нет. Заражение внутрисемейное, источником инфекции стал один из родителей, — сообщила региональная администрация в ответ на официальный запрос «РИА Томск». — По предписанию Роспотребнадзора в помещениях детского сада, где находился заболевший ребёнок, а также в помещениях общего пользования проведена текущая и заключительная дезинфекция».

В информации уточняется, что у тех, кто контактировал с заразившимся в детском саду, были взяты ПЦР-тесты. Результаты анализов отрицательные. В течение двух недель меднаблюдение за ними будет продолжено.