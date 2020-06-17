Ставрополь, , 11:35 — REGNUM Сотрудники полиции задержали в Ставропольском крае гражданина, который 20 лет находился в федеральном розыске по подозрению в причастности к двойному убийству. Все эти годы мужчина проживал под вымышленным именем, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе главного управления МВД по региону.

По данным полиции, 20 лет назад задержанный с тремя товарищами проникли в дом, убили двоих жильцов, посла чего подожгли помещение и скрылись. Выяснилось, что злоумышленники покинули Ставрополье и некоторое время находились в Краснодарском крае, но позже вернулись обратно. Троих из них задержали, но одному — жителю хутора Воровского Новоалександровского района — удалось скрыться. Его объявили в федеральный розыск.

«В результате проделанной работы оперативники выяснили, что злоумышленник проживает на съемных квартирах в Ставрополе под вымышленным именем. Зная, что его разыскивают, мужчина, не имея документов, представлялся фамилией сестры», — сообщили в МВД.

В настоящее время подозреваемый передан в следственные органы.