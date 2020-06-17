Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM Студенты и преподаватели выразили несогласие с преобразованием Санкт-Петербургского института культуры, где лишили кафедру эстрадно-джазового искусства и мюзикла направления «Мюзикл, шоу-программы».

Как передаёт ИА «Красная Весна», в вузе считают возмутительным передачу направления кафедре режиссуре и актерского мастерства эстрады. Это может привести к сокращению преподавательского состава и нанести вред образовательной программе, опасаются студенты и преподаватели. Уже сокращен заместитель декана кафедры эстрадно-джазового искусства Бениамин Саруханян.

Один из преподавателей сообщил изданию, что у направления уберут часть бюджетных мест, чтобы передать других направления кафедры режиссуры и актерского мастерства эстрады.

«Институт — это маленькое государство. И страшно становится, когда понимаешь, что тебя никто не защитит. Что ты ни к кому не можешь обратиться за помощью», — прокоментировал сотрудник вуза.

Свою озабоченность проявил и народный артист РФ, член высшего совета партии «Единая Россия» Игорь Бутман. Он поддержал студентов и педагогов, которые переживают за судьбу кафедры эстрадно-джазового искусства и мюзикла. А сокращенный преподаватель Бениамин Саруханян является ветераном джаза, напомнил Бутман.

«Для меня удивительно, что таким образом поступают с этой кафедрой», — сказал музыкант в интервью агентству.

А заведующий кафедрой режиссуры и актерского мастерства эстрады Аскольд Конович заявил изданию, что протесты якобы придуманы искусственно.

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