Самара, , 11:36 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал донором крови. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, областная станция переливания крови, на которой 17 июня побывал глава региона, является одной из крупнейших в стране. На ней перерабатывается каждый год около 48 тысяч литров компонентов крови (примерно сто литров в сутки). А за последние два года на станции переработали свыше 22 тонн плазмы на препараты крови — внутривенный гаммаглобулин и альбумин. Предприятие изготавливает свыше десяти процентов всего российского альбумина человека.

Отмечается, что на текущий момент в Самарской области зарегистрировано свыше 28,5 тысяч доноров. Они сдают свою кровь и ее компоненты безвозмездно. К их числу присоединился Дмитрий Азаров.

По словам директора станции Сергея Кузнецова, с этой недели в ПЦР-лаборатории станции стали проводить исследования на антитела COVID-19 у сотрудников, а со следующей недели будут обследовать и доноров, с их согласия.

Читайте ранее в этом сюжете: Свыше 45 тысяч доноров приняли участие в марафоне #ОставайсяДонором