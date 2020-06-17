Владимир, , 11:20 — REGNUM Во Владимирской области 17 июня подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них 14 случаев выявлено в Гусь-Хрустальном, девять — в Собинке, по семь — в Юрьеве-Польском и Киржаче, по четыре — в Муроме, Петушках и Меленках, по два — в Суздале, Коврове и Владимире, один — в Александрове.

Всего на территории региона зарегистрировано 3685 случаев заражения: 734 — во Владимире, 586 — в Гусь-Хрустальном, 466 — в Петушках, 341 — в Муроме, 310 — в Александрове, 256 — в Коврове, 180 — в Собинке, 132 — в Кольчугино, 140 — в Юрьеве-Польском, 103 — в Судогде, 93 — в Вязниках, 96 — в Киржаче, 69 — в Меленках, 64 — в Суздале, 52 — в Камешково, 27 — в Радужном, 25 — в Красной Горбатке, 11 — в Гороховце.

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