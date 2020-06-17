Смоленск, , 11:18 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, данные на 17 июня опубликовал федеральный оперативный штаб.

Согласно информации сайта стопкоронавирус. рф, за последние сутки в Смоленской области подтверждена смерть четырёх пациентов с положительными тестами на инфекцию. 58 человек за сутки выписаны.

Всего в Смоленской области с конца марта подтверждено 3988 случаев заражения коронавирусом, 1572 человека выздоровели. 56 пациентов скончались.