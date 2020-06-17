Москва, , 11:15 — REGNUM Впервые за последние десятилетия учителям, задействованным на ЕГЭ, придётся прервать свой отпуск в 56 дней для работы на пунктах проведения экзамена. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на онлайн-совещании партии «Единая Россия».

«Мы перенесли экзамен на середину лета, чем доставили дискомфорт учителям, которые впервые, наверное, за многие десятки лет, прецедента и не было, прерывают свой непрерывный отпуск <…> в количестве дней 54, если не ошибаюсь», — сказал Музаев.

По его словам, власти вынуждены прерывать отпуск «для почти 300 тысяч учителей».

Музаев подчеркнул, что это число составляет четверть всех педагогических работников в России, а также согласился с необходимостью региональных выплат для учителей, задействованных для работы на ЕГЭ.