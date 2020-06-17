Москва, , 11:17 — REGNUM В начале распространения коронавируса в России власти более всего опасались, что система здравоохранения может не справиться с лечением всех заболевших. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире программы «ДокТок» на «Первом канале».

По его словам, данная угроза подымалась в качестве основной на всех совещаниях и встречах с участием министра.

«Самый страшный сценарий, в первую очередь, касался неспособности оказать помощь. Это неготовность системы. Первый вопрос, чаще всего задаваемый в тот период мне, звучал: «Готова система или не готова?». Фактически каждый диалог начинался с этого вопроса. Сможем или не сможем, примем ли всех больных, хватит ли мест», — сообщил Мурашко.

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