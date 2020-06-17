Чита, , 11:14 — REGNUM У жителей Забайкалья ещё есть время определиться, каким способом они хотели бы проголосовать по поправкам к Конституции РФ. Как сообщает сегодня, 17 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова уполномоченого по правам человека в Забайкальском крае Николая Каргина, у старшего поколения есть большое желание проголосовать.

«В Конституцию предложены поправки, которые касаются пенсионеров, поэтому не удивительно, что эта группа людей особенно хочет проголосовать. В аппарате уполномоченного с завтрашнего дня и в краевом избиркоме открывается горячая линия по телефонам 8 (3022)35−33−19, 35−20−29. Все люди старшего поколения могут позвонить в аппарат уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае. Мы каждое обращение отработаем», — сказал омбудсмен.

Забайкальцы по телефону смогут подать заявление для голосования на дому.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки в Конституцию РФ были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Позже голосование пришлось перенести на 1 июля из-за эпидемии коронавируса.

Ранее о том, что жители Забайкальского края могут совершенно спокойно, не опасаясь заражения коронавирусом, прийти на избирательные участки и высказать свое мнение по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации, сообщила председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко.

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