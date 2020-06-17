Тверь, 17 июня 2020, 11:13 — REGNUM 69 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, данные опубликовал 17 июня региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки также выздоровели 37 пациентов. Статистика смертности среди пациентов с коронавирусом за сутки пополнилась ещё одним случаем.
Всего в Тверской области с 17 марта подтверждено 2869 случаев заражения коронавирусом, 1742 пациента выписаны с выздоровлением. Всего в регионе скончались 52 человека с положительными тестами на коронавирус.