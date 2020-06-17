Москва, , 11:16 — REGNUM За минувшие сутки на территории России от COVID-19 скончались 194 пациента, и в результате этого общее число летальных исходов достигло 7478 случаев. Об этом 17 июня свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также указывается, что за этот же период в стране было выявлено 7843 новых случая заражения SARS-CoV-2, и теперь их общее число составляет 553 301.

Кроме этого, сообщается, что за прошедшие 24 часа в России 10 036 пациентов вылечились от COVID-19, и потому их суммарное количество на данный момент достигло 304 342.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день превысило 15,6 млн.