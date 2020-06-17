Пермь, , 11:12 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число летальных исходов пациентов от коронавирусной инфекции. За сутки, на 17 июня, умерли шесть человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным краевого минздрава, у двух пациентов коронавирус выявлен посмертно. Кроме того, скончались две женщины в возрасте 67 и 52 лет, а также двое пожилых мужчин (возраст — 64 и 84 года).

На сегодняшний день (сначала пандемии) в Прикамье скончались 97 пациентов с коронавирусом. В минздраве уточнили, что 57 пациентов умерли от COVID-19, а от сопутствующих заболеваний — 40.

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