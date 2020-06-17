Воронеж, , 11:07 — REGNUM Три человека с положительными тестами на коронавирус скончались в Воронежской области за последние сутки. Данные опубликовал 17 июня региональный оперативный штаб.

Согласно обновлённой информации, всего за период пандемии в Воронежской области скончались 27 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

Всего в регионе положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5062 человек — в регионе вот уже вторую неделю число суточных заражений стабильно превышает 200. В то же время выписаны с выздоровлением 2397 человек, 281 человек выписан за последние сутки — по этому показателю Воронежская область вошла в топ-5 регионов России.