Цхинвал, , 11:04 — REGNUM В Южной Осетии за последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 выявили у четырех человек. Об этом 17 июня заместитель главы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева рассказала агентству «Рес».

"Накануне проведено 43 теста, четыре показали положительный результат — это трое курсантов, ранее прибывших из РФ, и военнослужащий. Все они были на карантине», — сообщила Гаглоева. Она добавила, что в стране под наблюдением также находятся 223 человека.

Стоит отметить, в Южной Осетии было проведено 2037 тестов на коронавирус. В республике заражение SARS-CoV-2 выявили у 38 человек, из которых 35 — курсанты российских военных вузов, вернувшихся в республику на каникулы.

Напомним, в Южной Осетии карантинные ограничения на границе с Россией продлены до 30 июня.

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