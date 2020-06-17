Остин, США, , 11:02 — REGNUM Релиз гоночной игры Star Wars Episode l: Racer на консолях PS4 и Nintendo Switch состоится 23 июня 2020 года. Об этом 16 июня сообщалось на странице компании Aspyr Media в Twitter.

https://twitter.com/AspyrMedia/status/1272890148632526848

Изначально релиз проекта должен был состояться в мае 2020 года. Однако его неоднократно переносили из-за бушующей пандемии коронавируса.

Напомним, Star Wars Episode l: Racer — это гоночная аркада, созданная по мотивам фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Её оригинальный релиз состоялся в 1999 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый сборник игр Humble Bundle поможет в борьбе с расовым неравенством