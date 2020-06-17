Москва, , 11:01 — REGNUM В России за минувшие сутки выздоровели 10 036 человек, ранее заразившихся коронавирусом, сообщили 17 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число выздоровевших пациентов достигло 304 342. Ранее, 16 июня, в России вылечились 9700 человек. Кроме того, за минувшие сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом, а общее число достигло 556 301.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что за минувшие сутки в российской столице выздоровел 2271 человек.

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