Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM В Ростовской области адвокат подал иск к региональному правительству. По мнению правозащитника, постановление властей № 272 нарушило его конституционные права.

Как считает истец, документ, в котором прописаны ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, лишил его возможности получить плановую медпомощь. При этом в статье 41 Конституции РФ устанавливается право «каждого на охрану здоровья и получение медицинской помощи». Здесь же указано, что только отдельный федеральный закон может ограничить права людей на получение медпомощи, цитирует истца «Блокнот-Ростов».

Открытые слушания по делу адвоката к региональным властям начнутся 8 июля.

ИА REGNUM напоминает, что 16 марта 2020 года в Ростовской области в целях недопущения распространения коронавируса был введён режим повышенной готовности. 5 апреля 2020 года было подписано постановление №272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно которому были запрещены массовые мероприятия, закрыты школы и детские сады, зоны отдыха, была приостановлена работа ряда предприятий и организаций.