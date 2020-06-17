Пятигорск, Ставропольский край, , 11:03 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Северном Кавказе по состоянию на 10:35 17 июня достигло 25 тыс. 210. За минувшие сутки в округе инфекция выявлена у 433 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

Наибольшее количество фактов заражения в СКФО с начала пандемии зафиксировано в Дагестане — 6837 (+92 за сутки). Далее следуют Кабардино-Балкария — 4132 случаев (+77), Ставропольский край — 3928 (+83)), Северная Осетия — 3645 (+32), Ингушетия — 2693 (+36), Карачаево-Черкесия — 2446 (+97) и Чечня — 1529 (+16).

По данным оперштаба, за последние 24 часа на Северном Кавказе вылечились 226 человека, заразившиеся коронавирусом, больше всего — на Ставрополье (87). Всего в округе к настоящему времени выздоровели 16 тыс. 196 пациентов с COVID-19,или около 64,2% от общего количество людей с подтвержденным диагнозом.

За минувшие сутки в СКФО скончались 12 человека, заразившиеся коронавирусом: семь в Дагестане, двое в Чечне, по одному в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Ингушетии. Всего с начала пандемии в семи субъектах округа зарегистрировано 605 летальных исходов, из них 335 — в Дагестане.