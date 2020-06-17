Багдад, , 11:03 — REGNUM Правительство Ирака приняло решение о закрытии лагеря для христианских беженцев «Марьями Арза» в Багдаде. Об этом 17 июня сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, причиной указанного решения стал факт выявления в лагере случая заражения коронавирусной инфекцией. Куда будут перемещены нуждающиеся в убежище пока не сообщается.

Напомним, лагерь «Марьями Арза» вмещал в себя 114 христианских семей, ранее проживавших в провинции Ниневия. Люди вынуждены были покинуть свои дома после вторжения боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).