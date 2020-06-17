Исилькуль, Омская область, , 10:58 — REGNUM На территории двух районов Омской области с 17 по 19 июня ожидается самый высокий, 5 класс горимости. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС со ссылкой на данные Обь-Иртышского гидрометцентра.

Накануне синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности ещё в трёх районах.

«Таким образом, в регионе в пяти районах возможен рост числа очагов и площадей природных пожаров, а также распространение огня на населенные пункты», — отметили в управлении.

В связи с этим местным властям рекомендовано усилить работу с населением, а жителям соблюдать требования пожарной безопасности.

Добавим, 15 июня в регионе был снят особый противопожарный режим, действовавший с 16 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, за два месяцы здесь было зарегистрировано более 370 лесных пожаров на общей площади 10 тыс. га.

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