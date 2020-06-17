Вашингтон, , 10:58 — REGNUM Все деньги с продаж нового сборника игр Humble Bundle будут отправлены организациям, которые занимаются борьбой с расовым неравенством. Об этом представители сервиса сообщили 16 июня на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/humble/status/1272952084552224768

В новый сборник войдут 50 видеоигр, а также книги и комиксы. Приобрести его можно будет до 23 июня 2020 года.

Напомним, Humble Bundle — это сервис цифровой дистрибуции игр. В нём часто проходят акции по продаже видеоигр в формате «плати сколько хочешь».

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