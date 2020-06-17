Пермь, , 10:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 17 июня, выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Лечение в больницах получают 33 пациента, амбулаторно под меднаблюдением находятся 32 человека. В двух случаях коронавирус выявлен посмертно.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе выявлено 2 872 носителя SARS-CoV-2. На 100 тысяч населения приходится 110,5 случаев заражения.

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