Москва, , 10:57 — REGNUM Дата голосования по поправкам к Конституции РФ выбрана оптимально по нескольким обстоятельствам, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Первое обстоятельство — на сегодняшний день отмечена минимальная концентрация коронавируса. Выбрана низшая точка циркуляции вируса, потому что это ключевой параметр, который обеспечивает безопасность граждан.

В разгар эпидемии, особенно в апреле, было 20−23% положительных проб, в настоящий момент менее 1%, то есть риск встречи с инфекцией минимален.

Другое очень важное обстоятельство — отмечается определенная сезонность у простудных заболеваний и минимальное количество отмечается летом.

Третье обстоятельство — особенность иммунного реагирования. То есть иммунитет человека наиболее слаб весной и осенью, а зимой и летом люди максимально готовы к встрече с патогенами.

Таким образом, наличие этих трёх факторов говорит о том, что провести голосование именно 1 июля, практически в середине лета, правильно и безопасно для граждан», — высказал свое мнение эксперт.

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