Мурманск, , 10:55 — REGNUM В Мурманской области продолжает расти число зараженных новым коронавирусом — за сутки выявили еще 72 случая. Общее число зараженных выросло до 4155. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Большая часть новых пациентов — в областном центре (43). На втором месте по числу выявленных за сутки — Мончегорск (12), на третьем — Кольский район (8).

В штабе сообщили, что от COVID-19 скончались еще два человека — 86-летняя женщина и 61-летний мужчина. Общее число летальных исходов от новой коронавирусной инфекции в регионе выросло до девяти.

С начала эпидемии от COVID-19 в Мурманской области излечились 2877 человек.