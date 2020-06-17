Симферополь, , 10:55 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму умер пожилой пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее количество скончавшихся пациентов с заражением SARS-CoV-2 в республике достигло 18. Об этом 17 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Вчера умер пациент 1939 года рождения, который находился в тяжелом состоянии в реанимации Симферопольской городской клинической больницы №7 с множественными сопутствующими заболеваниями», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 14 граждан. По данным республиканских властей, с начала пандемии в РК подтверждено 575 положительных тестов на новую инфекцию.

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