Магадан, Магаданская область, , 11:15 — REGNUM В Магаданской области на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ сформирован корпус наблюдателей.

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Списки из 300 наблюдателей направлены в Общественную палату России. В корпус вошли представители общественных организаций области и трёх парламентских партий — «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России», пишут «Вести-Магадан».

С 25 июня уже можно голосовать любым способом.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский научно-исследовательский центр социологии опубликовал результаты опроса, касающегося отношения жителей края к голосованию по поправкам к Конституции РФ. По результатам опроса, почти 92% респондентов знают о предстоящем голосовании, 59,8% готовы проголосовать, 61,4% считают, что голосовать нужно «за».