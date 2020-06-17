Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 227 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Новые случаи произошли с жителями Асбеста, Арамиля, Белоярского, Березовского, Бисерти, Верх-Нейвинского, Горноуральска, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, п. Малышева, Невьянска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Первоуральска, Североуральска, Серова и Туринска.

По состоянию на 17 июня 2020 года уже более 10 000 человек заразились вирусом в регионе. От COVID-19 умерли 57 человек, о троих из них стало известно лишь сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует «режим повышенной готовности» по коронавирусу по 22 июня 2020 года.

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