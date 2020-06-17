Самарканд, Узбекистан, , 10:52 — REGNUM В Самаркандской области Узбекистана правоохранительные органы задержали 39 человек, которые занимались незаконной добычей золотосодержащей руды, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии республики.

Нарушители были обнаружены во время проверки карьера №112 «Каракотан» в Пахтачинском районе Самаркандской области Узбекистана. Правоохранители изъяли 6,6 тонны руды, десять автомобилей и десять перфораторов.

Напомним, в сентябре 2019 года сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана задержали несколько человек по подозрению в незаконной добычи и переработке золота, а также контрабанде продукции в Индию.

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