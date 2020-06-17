Рязань, , 10:53 — REGNUM За прошедшие сутки 49 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 17 июня в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе выявлены 4606 носителей коронавируса. За сутки скончались два пациента, общее количество летальных исходов составило 14.

По данным региональной оперативной рабочей группы, 16 июня были выписаны с выздоровлением 132 пациента, 39 из которых проходили лечение в стационаре. Всего выздоровели 2448 человек.

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