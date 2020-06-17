Москва, 17 июня 2020, 10:43 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 7843 носителя коронавируса. Об этом 17 июня сообщает московский оперштаб.
Новые случаи выявили в 84 регионах, зафиксировано 194 летальных исхода, выздоровели более 10 тыс. человек.
На первом месте с небольшим отрывом Москва — 1065 случаев. Далее следуют Подмосковье — 680, Нижегородская область — 238, ХМАО — 237, Петербург — 228, Свердловская область — 227, Воронежская область — 201.
Всего в России с начала распространения коронавируса выявили 553 301 случай заражения. Умерли 7478 человек.