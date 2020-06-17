Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки отмечен суточный спад числа зараженных коронавирусной инфекцией — 55 новых случаев вместо 70, как было сутками ранее. А также зарегистрирована еще одна смерть заболевшего COVID-19. Об этом 17 июня сообщает федеральный оперативный штаб.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в регионе выявлено 3751 заразившийся, 2899 человек выздоровели, 25 человек умерли.

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За последние сутки в регионе 103 пациента выздоровели и выписаны на амбулаторное лечение, один заболевший умер.

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За последние сутки в России выявлено 7 843 заразившихся новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Также за сутки зафиксировано 194 летальных случая, а 10 036 человек выписано из больниц по выздоровлению.

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 553 301 инфицированный в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 7 478 человек, число выздоровевших пациентов увеличилось до 304 342 человек.

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