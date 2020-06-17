Тула, , 10:42 — REGNUM Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Тульской области, об этом 17 июня сообщили в оперативном штабе региона.

«Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Богородицка 69 и 74 лет и 68-летний житель Венева, у которого в анамнезе заболевание сердечно-сосудистой системы», — сообщили в оперативном штабе.

Всего в Тульской области скончались уже 67 пациентов с положительными тестами на коронавирус. Общее число заразившихся с начала пандемии составляет 5620.

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