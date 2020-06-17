Москва, , 10:41 — REGNUM Участие в инциденте в Назрани сотрудников Росгвардии и полиции вызывают вопросы к их руководителям. Об этом заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Тот факт, что в этом конфликте участвовали сотрудник Росгвардии и сотрудник полиции, вызывает как минимум вопросы к их руководству. Люди, которые по долгу службы должны защищать закон, участвовали в противоправном инциденте. Следует провести служебную проверку и выяснить, как и почему это случилось», — сказал Цветков.

По его словам, если в данном случае «не принять мер на опережение», то конфликт может продолжиться «уже в другом месте» и с большим числом участников.

Цветков призвал правоохранителей максимально заинтересоваться тем, откуда на месте происшествия возникло огнестрельное оружие и было ли оно зарегистрировано.