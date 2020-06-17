Ростов-на-Дону, , 10:33 — REGNUM Климат Ростовской области претерпевает серьёзные изменения. Так, за последние 50 лет среднегодовая температура увеличилась на 1,5 градуса. Если тенденция сохранится, то к 2050 году погода на Дону станет близка к климату Абхазии и Сочи. Такого мнения придерживается профессор кафедры океанологии Института наук о земле ЮФУ Людмила Беспалова.

По словам учёной, жаркая погода негативно скажется на здоровье жителей Ростовской области, объёмах урожая, уровне воды в Цимлянском водохранилище и реке Дон, что грозит трудностями в речных грузоперевозках, пишет «Российская газета».

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область вступила в период маловодья. В связи с этим ожидаются перебои в водоснабжении ряда муниципальных образований. Об этом в мае 2020 года сообщил временно исполняющим обязанности начальника регионального управления МЧС России Сергей Филиппов. Наполненность Цимлянского водохранилища на тот момент не превышала 72%.

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