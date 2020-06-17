Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM Визит ФСБ и полиции в Среднеуральский женский монастырь, где засел попавший в опалу РПЦ схиигумен Сергий (Романов), не является угрозой для общины. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM сторонник старца, журналист Всеволод Могучев.

Ранее местные СМИ написали, что к Романову прибыли силовые структуры.

«Это не угрожает монастырю. Никто не нарушает законодательство. Полиция и ФСБ всегда имеют доступ в монастырь. Все заявления о том, что в монастыре устраивают баррикады, — это нагнетание паники», — заявил журналист.

Заявления представителя Всемирного русского народного собора Романа Силантьева, который обвинил старца в сектантстве и предположил, что возможен штурм обители, сторонник Сергия называет провокативными.

«Какой смысл — штурмовать женщин и детей? Никто из достойных офицеров на женщин ни на детей не нападает», — считает Могучев.

Как сообщало ИА REGNUM, в скором времени над Сергием пройдёт церковный суд. В епархии заявили о перехвате Романовым власти в монастыре, до этого старца запретили в священнослужении.

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