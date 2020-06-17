Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:28 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре откроют мемориал в память о погибших при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» детях. Изначально планировалось установить памятник к годовщине трагедии — 23 июля. Но организаторы решили не торопиться, качественно выполнить установку мемориала и открыть его к 1 сентября.

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Мемориальный комплекс будет установлен на городском кладбище. Выглядеть он будет как сердца в память о каждом погибшем. В самих сердцах будут установлены фотографии детей.

На установку мемориала из городского и местного бюджетов выделено 2,3 млн рублей, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере Холдоми под Хабаровском произошёл пожар. Палатки из ПВХ, в которых спали дети, загорелись. В огне погибла девочка 2008 года рождения. Ещё трое детей умерли в больнице от ожогов. Выяснилось, что лагерь работал незаконно.