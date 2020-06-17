Москва, , 10:25 — REGNUM В Москве за минувшие сутки выздоровел 2271 человек, у которых ранее выявили коронавирус. Об этом 17 июня заявила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, общее число вылечившихся пациентов в Москве достигло 128 385 человек. Ранее, 16 июня, медики выписали 2874 пациента, вылечившихся от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июня в России выявили 545 458 случаев заражения коронавирусом, в том числе 208 680 — в Москве. Выздоровели 294 306 человек, или 54% от общего числа заболевших.

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