Курган, , 10:23 — REGNUM В Курганской области большинство пострадавших от клещей «привезли» опасное насекомое с дачных и садовых участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего на начало недели, на 15 июня, зафиксирован в регионе 3421 человек, пострадавший от укусов клещей. Из них 977 — дети. Подцепили клещей на даче 44,2% пострадавших.

Из 993 снятых с людей клещей экспресс-диагностикой вирус клещевого энцефалита выявлен лишь у шести насекомых.

Восемь жителей Зауралья после укуса заразились клещевым энцефалитом, два — боррелиозом.

Акарицидной обработкой в регионе охвачена тысяча гектаров кладбищ, парков, городских садов и стадионов.