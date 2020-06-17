Волгоград, , 10:26 — REGNUM К отработке действий при проведении салюта Победы 24 июня приступили артиллеристы соединения Южного военного округа в Волгограде, сообщает пресс-служба ЮВО. Зрители увидят 500 различных фейерверков.

Военные приступили к синхронным тренировкам при выполнении выстрелов холостыми боеприпасами из 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны. Для звукового сопровождения используют салютные установки 2А85. В небо на высоту до 200 м запустят 500 фейерверков различных типов в семи цветовых гаммах. Салют прозвучит 30 залпами с темпом в 30 секунд. Всего будет задействовано 12 пушек и около 50 военнослужащих.

Праздничный салют в Волгограде состоится 24 июня в 22:00.