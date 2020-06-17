Оттава, , 10:20 — REGNUM Дополнение Silent Hill для многопользовательского хоррора Dead by Daylight уже доступно. Об этом 17 июня сообщает портал Shazoo.

В Silent Hill игроки смогут взять на себя управление двумя персонажами одноимённой серии игр: выжившей Шерил Мейсон и убийцей Палачом (Пирамидоголовым). Помимо этого, геймеры получат бесплатный доступ к новой карте — начальной школе Мидвич.

Напомним, Dead by Daylight — это многопользовательская игра, в которой команда выживших пытается сбежать от могущественного маньяка-убийцы. Для достижения своей цели геймерам нужно завести пять генераторов и открыть дверь.

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