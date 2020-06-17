Екатеринбург, , 10:21 — REGNUM В Среднеуральский женский монастырь (Свердловская область) прибыли сотрудники полиции и ФСБ. Об этом заявил схиигумен Сергий (Романов), которого церковные иерархи обвиняют в перехвате власти в общине.

Как передаёт портал «Е1», представители силовых ведомств находятся на территории монастыря. Никакого сопротивления им не оказывается.

«Как вы видите, в монастыре все спокойно. Никаких вооруженных людей», — заявил Сергий.

Религиозный деятель дополнил, что паломники могут спокойно приходить в монастырь.

Как сообщало ИА REGNUM, судьбу Сергия в скором времени решит церковный суд. Опальный старец является бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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