Магас, , 10:19 — REGNUM Перестрелка в Назрани, в которой погибли четыре человека, произошла между родственниками во время спора из-за имущества. В городе усилены меры безопасности, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе главного управления МВД по Ингушетии.

Напомним, накануне, 16 июня, на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошла перестрелка между группами местных жителей, в результате которой погибли четверо мужчин, в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии. Еще три человека с ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

«В городе Назрани 16 июня на основе имущественного спора между родственниками произошел конфликт с перестрелкой <…> Проводятся оперативно-следственные мероприятия. В городе усилены меры безопасности и охраны порядка», — отметили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК РФ по Ингушетии доложить о расследовании происшествия.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ингушетии после перестрелки завели уголовное дело об убийстве

Читайте развитие сюжета: СМИ: двое погибших в перестрелке в Ингушетии не были участниками конфликта