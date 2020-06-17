Москва, , 10:21 — REGNUM В связи с ремонтными работами в июне изменится расписание пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом 16 июня сообщила пресс-служба МЖД.

На нескольких участках направления проведут работы по модернизации путевой и пассажирской инфраструктуры, «направленные на обеспечение безопасности движения и повышение комфорта пассажиров», — говорится в сообщении.

На время ремонтных работ будет скорректировано расписание пригородных поездов. Некоторые электрички и аэроэкспрессы отменят, у некоторых изменится время отправления, прибытия и количество остановок. Точное расписание можно узнать на вокзалах и станциях, а также на официальном сайте РЖД.