Москва, , 10:19 — REGNUM Общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день превысило 15,6 млн. Об этом 17 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 16.06.2020 проведено 15 679 724 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также в нем указывается, что в настоящее время в России из-за подозрения на SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остается 308 896 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин высказал мнение, что индустрия внутреннего туризма выиграет от изменений, вызванных пандемией COVID-19.