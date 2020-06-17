Москва, 17 июня 2020, 10:19 — REGNUM Общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день превысило 15,6 млн. Об этом 17 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
«По состоянию
Также в нем указывается, что в настоящее время в России из-за подозрения на SARS-CoV-2 под наблюдением медиков остается 308 896 человек.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин высказал мнение, что индустрия внутреннего туризма выиграет от изменений, вызванных пандемией COVID-19.