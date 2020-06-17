Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге мужчине, которого оштрафовали на 15 тысяч рублей за игру с сыном в мяч на детской площадке во время самоизоляции, удалось оспорить данное решение суда. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, 38-летний петербуржец Алексей Полищук был оштрафован 7 апреля 2020 года Ленинским районным судом на 15 тысяч рублей по ст. 6.3 КоАП РФ за то, что вышел на спортивную площадку около своего дома, чтобы потренироваться со своим несовершеннолетним сыном.

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Он стал первым горожанином, который был оштрафован за нарушение запрета посещать детские площадки во время пандемии.

«Санкт-Петербургский городской суд признал постановление суда первой инстанции незаконным и отменил его, направив дело на новое рассмотрение. Иными словами, жалоба, поданная в интересах моего доверителя, была удовлетворена», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Передрук.

Он также подчеркнул, что на новом слушании они будут настаивать на прекращении дела.

«По настоящий момент действия Полищука продолжают квалифицировать по части 2 статьи 6.3 КоАП, есть практика, когда районные суды переквалифицировали с неё на часть 1 статьи 20.6.1 КоАП», — подытожил собеседник агентства.

В случае переквалификации может быть назначено предупреждение или штраф в размере от 1000 до 30 000 рублей.

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