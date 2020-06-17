Махачкала, , 10:19 — REGNUM Свыше 90 граждан Азербайджана были доставлены в отдел полиции после стычки с сотрудниками правоохранительных органов на юге Дагестана. Некоторые из них будут привлечены к уголовной ответственности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики со ссылкой на главу МВД по региону Абдурашида Магомедова.

Напомним, беспорядки произошли вечером 15 июня возле села Куллар, в Дербентском районе Дагестана. Здесь развернут палаточный лагерь для азербайджанских граждан, которые ранее не смогли покинуть Россию из-за закрытия границы на фоне пандемии коронавируса. Около 400 человек, недовольные их задержкой на территории Дагестана, попытались перекрыть федеральную трассу, а затем закидали сотрудников правоохранительных органов камнями.

На следующий день ситуация обсуждалась в ходе выездного совещания под руководством главы Дагестана Владимира Васильева. Министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов сообщил, что причиной беспорядков стала распространенная среди азербайджанских граждан информация о несправедливом составлении списка на 120 человек, которые должны вернуться на родину в ближайшие дни.

После того как начались волнения, по тревоге были подняты близлежащие подразделения. На месте находилось 35 полицейских и восемь сотрудников погранслужбы. По словам министра, ситуацию удалось быстро разрешить, в том числе при взаимодействии с активистами палаточного городка.

«После инцидента 93 гражданина Азербайджана доставлены в Магарамкентский райотдел, по части из них будут приняты решения в порядке уголовного судопроизводства, по части — в порядке, предусмотренном административным законодательством РФ», — сказал Магомедов.

В результате этих беспорядков по разным данным пострадали от шести до семи сотрудников правоохранительных органов. Одному из полицейских понадобилась госпитализация.

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