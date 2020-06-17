17 июня 2020 | Время чтения 4 мин

Евгений Цоц, , 10:50 — REGNUM Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов сумел раскрыться с новой стороны. Он разместил на Едином транспортном портале авторскую колонку с размышлениями о транспортном будущем столицы с неоднократными «если бы». Москвичи всегда знали, что Ликсутов — чиновник непривычно творческий, имеющий свои принципы и идеалы. Последняя статья добавила к образу жирный налёт авантюризма.

Пассажиры в масках выходят из электрички Дарья Драй © ИА REGNUM

Ликсутов рассуждал о транспорте Москвы после пандемии коронавируса, но красной линией у него почему-то по-прежнему остался автомобиль — главный виновник вредных выбросов в мегаполисе, в котором больше нет заводов. Комментируя результаты опроса, по которому респонденты считают личный автотранспорт более безопасным для поездок в условиях вирусной угрозы, вице-мэр ставит это под сомнение:

«Почему личный автомобиль в ситуации с пандемией только кажется очень безопасным? Во-первых, риск заражения при выходе из авто, в местах близкого контакта с другими людьми и поверхностями, например, в небольших магазинах, офисах, подъезде или в лифте, по-прежнему остается относительно высоким, в то время как в общественном транспорте достигается максимально возможный уровень дезинфекции, количества уборок и контроль наличия масок и других средств защиты, в т.ч. санитайзеры на всех станциях метро, МЦК/МЦД, действует выборочное измерение температуры на некоторых станциях. Во-вторых, более интенсивное использование автомобилей имеет негативные последствия для здоровья и жизни жителей. И не стоит забывать о том, что ощущение безопасности в своей машине влияет на то, что многие просто перестают соблюдать простые правила защиты, так как думают, что защищены автомобилем», — пишет Ликсутов.

Максим Ликсутов в вагоне метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Понимаете его логику? Риск заражения высок при выходе из авто. А при выходе из общественного транспорта он куда-то девается? Те же офисы, подъезды, лифты только у тех, кто перемещается на автомобилях? Уважаемый вице-мэр, опрос был про транспорт, а не о том, что за его пределами. Внешняя среда, она при любом виде транспорта одинакова. Ну и нелепо отрицать, что индивидуальный салон с точки зрения распространения вируса более безопасен, чем общественный. Любые средства дезинфекции не спасут от маленькой капли в потоке воздуха.

С негативными последствиями использования машин никто не спорит, но ведь они не имеют отношения к коронавирусу?

А о правилах защиты просто смешно. Автомобиль небезопасен из-за того, что он безопасен настолько, что водитель перестаёт бояться угрозы заражения? Хочется уточнить у Максима: вы транспортной сферой руководите или в StendUp выступаете? Если всё-таки занимаетесь руководящей работой, то стоит как-нибудь самому проехаться в метрополитене и увидеть, как обстоит дело хотя бы с соблюдением масочно-перчаточного режима. И убедиться, что это вовсе не те цифры, которые публикует Telegram-канал департамента транспорта. Даже масками пассажиры перестают пользоваться, а уж перчатки сейчас в принципе используют единицы. Много только наклеек, роликов на экранах и объявлений дикторов.

Ну, а самой «гениальной» идеей стало изменение начала рабочего дня для того, чтобы снизить пиковую нагрузку на общественный транспорт. Кто-то, по мнению вице-мэра, должен начинать работу в 6:00, кто-то — в полдень.

«Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только для тех, кому это будет удобно), так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком интервале времени — с 6−7 утра, как на многих предприятиях Германии и Канады, и до полудня вместо привычного 8−10 утра, то нагрузка на транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся», — написал вице-мэр.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

Начнём с того, что предприятий в классическом понимании, промышленных производств, в Москве относительно немного. Большая часть бизнеса клиентоориентирована, и из удобного для клиента времени и строится рабочий цикл. И если они начнут менять графики работы в соответствии с тем, как требует от них мэрия, получат проблемы.

Да, в Москве много строек, но ведь речь не о них? Большая часть строителей (почему — другая тема) постоянно проживают на стройках, в вагончиках и общежитиях. И их рабочие смены уже сейчас начинаются ранним утром, а заканчиваются поздней ночью.

Когда-то «идея Ликсутова» в России уже работала. В 90-е многие заводы ещё действовали, однако имели финансовые трудности. И чтобы не платить за энергию в пиковое время, начинали день в 6−7 утра, затем с 11 прерывались на «сиесту», а через несколько часов возобновляли работу. О правах людей тогда никто не думал (к ремарке о том, что новый график для тех, кому удобно), поэтому счастливчики, проживавшие рядом с заводами, уходили домой, а остальные коротали время — спали на самодельных нарах, играли в карты или нарды, а кто-то и выпивал.

Но даже там, где это технически и организационно возможно, нужно ли идти на такие меры? Может быть, проще вице-мэру Максиму Ликсутову задать самому себе вопрос: «Не начинаю ли я относиться к людям как к расходному материалу для решения своих задач?»

Ведь транспортная система нужна для того, чтобы она обслуживала людей. А вовсе не люди придуманы для того, чтобы обеспечивать работу транспортной системы.