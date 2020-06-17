Брянск, , 10:04 — REGNUM Профилактический рейд в отношении водителей мототранспорта провели инспекторы ГИБДД в Советском районе Брянска. За сутки было пресечено 18 нарушений правил дорожного движения, сообщили 17 июня в пресс-службе отдела ГИБДД по Брянску.

Полицейские отслеживали мотоциклистов на улице Дуки 16 июня с 20:00 до 22:00. Основное внимание уделялось повышению транспортной дисциплины водителей мототранспорта. Госавтоинспекторы проверили 19 единиц техники. Среди выявленных нарушений — превышение допустимого уровня шума и внесение изменений в конструкцию транспортных средств без согласования с органами ГИБДД. В ходе вечернего рейда было выявлено шесть нарушений правил дорожного движения, а всего за сутки — 18.

Рейдовые мероприятия будут продолжены.